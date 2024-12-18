شكرا لقرائتكم خبر عن سوق اليوم الواحد.. خطوة جديدة لدعم الفئات محدودة الدخل فى توفير سلع بأسعار أقل والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، انطلق سوق اليوم الواحد في مختلف المحافظات بعرض مجموعة واسعة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

السوق الذي تم تنظيمه بالتعاون بين الجهات الحكومية والشركات المحلية، يوفر للمواطنين فرصة شراء المنتجات مثل الخضراوات، الفواكه، اللحوم، والأرز، بأسعار تقل عن الأسعار المتداولة في الأسواق العادية.

وشهد السوق إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين في المبادرة التي تساهم في تقليل تكاليف المعيشة، ويهدف سوق "اليوم الواحد" إلى دعم الفئات ذات الدخل المحدود، وضمان توفير السلع الأساسية لهم بأسعار تتناسب مع قدرتهم الشرائية، ويُتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز روح التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة تسوق عادلة ومناسبة للجميع.