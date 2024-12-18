شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: زيادة منحة العمالة غير المنتظمة يؤكد توفير مظلة حماية اجتماعية لغير القادرين والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قرار قرر رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيه للعامل غير المنتظم، بداية من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025، يأتى فى إطار الجهود المبذولة من قبل الدولة لعزيز ملف الرعاية والحماية الاجتماعية وترجمة حقيقية على أرض الواقع.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أنه وفقا لتصريحات وزير العمل من المتوقع أن تكون التكلفة الاجمالية لصرف الـ6 منح الدورية، تقريبًا مليار و500 مليون جنيه، سنويًا، وهذا يعنى أن الاقتصاد المصرى قوى، وفى ظل كم التحديات والتغيرات التي تشهدها المنطقة الدولة المصرية قادرة على الاستيفاء واستحقاقاتها وتوفير مظلة حماية ورعاية الأسرة البسيطة وغير القادرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن هذا نهج الدولة المصرية على مدار العشر سنوات الأخيرة، توفير مظلة حماية اجتماعية لغير القادرين، وهناك العديد من المبادرات والتوجيهات والقرارات التى تستهدف حماية هذه الفئات، مؤكدا أن الدولة حريصة على دعم الفئات البسيطة وغير القادرة التى تحملت خلال الفترة الأخيرة الأحداث الجيوسياسية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية العالمية وعلى الفور كانت الدولة المصرية على قدر المسئولية لدعم الفئات البسيطة، وهو توجه محمود فى الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، إضافة لتحسين مؤشرات التنمية، ودعم التمكين الاقتصادى.

وأشاد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بحزمة الإجراءات المبذولة من قبل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى هذا الصدد، لتوفير مظلة حماية ورعاية اجتماعية، ودعم غير القادرين.