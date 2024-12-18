شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات تعاون مع مجموعة من الشركاء لتنفيذ حملات طبية والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة غير مسبوقة تعكس التزام مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بخدمة المجتمع المصري، تم توقيع بروتوكولات تعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ حملات طبية مكثفة تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً في مختلف محافظات الجمهورية.

ومن المقرر تنفيذ 30 قافلة طبية بالتعاون مع مؤسسة إيديتا، لتقديم خدمات الكشف الطبي وإجراء التحاليل وصرف الأدوية لـ 6000 طفل غير قادر وذويهم، وذلك في إطار حرص المؤسسة على دعم المجتمعات المحلية وتوفير الرعاية الصحية للأطفال، وإنشاء وتجهيز مركزين للإعاقة في محافظتي المنيا وأسيوط، وتغطية مصروفات تشغيلهما لمدة عام بالتعاون مع شركة Al Amir للتوكيلات التجارية، وذلك بهدف توفير خدمات تأهيلية متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في هاتين المحافظتين.

كما سيتم تنفيذ 30 قافلة طبية متخصصة في أربع تخصصات طبية، بالتعاون مع مؤسسة Bank ABC، لتقديم الخدمات الطبية لـ 7500 مستفيد في محافظات البحيرة والجيزة والفيوم، مما يساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في هذه المناطق. ،تنفيذ 200 قافلة طبية بالتعاون مع مؤسسة shepherd of Egypt Australia، لتقديم الخدمات الطبية لـ 50 ألف مستفيد في أفقر محافظات مصر، وذلك في إطار حرص المؤسسة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.