شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم علام يكلف محمد جاد الله للقيام بأعمال النقيب الفرعى للمحامين ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

قرر عبدالحليم علام، نقيب المحامين تكيلف محمد جاد الله وكيل النقابة الفرعية ببني سويف للقيام بأعمال النقيب الفرعي لحين الانتهاء من التحقيقات.

كما قرر تكليف أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالتحفظ على الأموال الموجودة بحوزة موظف النقابة الفرعية، واستدعاء نقيب بني سويف، وموظف النقابة الفرعية الموقوف عن العمل للتحقيق معه باكر في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

كما قرر تشكيل لجنة من كلاً من:-

1- محمود الداخلي الأمين العام.

2- عبدالمجيد هارون أمين الصندوق.

3- عيسى أبو عيسى الأمين العام المساعد.

وذلك لمراجعة كافة الأموال والمستندات الموجودة بالنقابة الفرعية ببني سويف، والتحفظ عليها.

ودعا نقيب المحامين هيئة مكتب النقابة العامة لاجتماع عاجل غداً الأربعاء، وقرر تكليف اللجنة المشكلة من النقابة العامة والنقابة الفرعية لإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.