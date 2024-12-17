وفد من "تجدد" زار قائد الجيش وبحث معه في ملف الانتخابات الرئاسية

زار النائبان عن كتلة "تجدد" ميشال معوض وفؤاد مخزومي، قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة، وتغيّب النائب اللواء أشرف ريفي عن اللقاء لارتباطه بحضور مصالحة في طرابلس.

وأشارت الكتلة في بيان، إلى أن "الوفد عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، مؤكدا باسم الكتلة دعم المؤسسة العسكرية لتؤدي مهمتها في حفظ الأمن والاستقرار، وتطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وتنفيذ القرارات الدولية 1701، 1680 و1559 بمندرجاتها كافة، بما يؤمن بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحدودها البرية والبحرية، وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة".

ولفتت إلى أن "البحث تطرق خلال اللقاء إلى ملف الانتخابات الرئاسية"، مؤكدة "ضرورة أن تكون جلسة 9 كانون الثاني حاسمة لانتخاب رئيس للجمهورية على قياس المهمة التي تنتظره".