زار السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو بعد ظهر اليوم اللواء عباس ابراهيم في مكتبه، حيث تناول الاجتماع الاوضاع في لبنان وسوريا وفلسطين والمنطقة. وأكد الجانبان خلال مداولاتهما على ضرورة وقف اطلاق النار التام في جنوب لبنان وضمان عدم استمرار الخروق الحالية.
من جهته، شدد اللواء ابراهيم على اهمية تقديم تفسير موحّد للاتفاق المبرم بين لبنان واسرائيل، مشيرا الى وجود تفسيرين، الاول لبناني، يقول بأن الاتفاق يتعلق بمنطقة جنوب الليطاني وفقا لما ينص عليه القرار 1701، في حين يقدم العدو الاسرائيلي تفسيرا أوسع يجعله يمتد الى بيروت ومناطق اخرى.
ولفت اللواء ابراهيم الى ضرورة توحيد هذين التفسيرين لضمان الاستقرار وهو عمل يقع على عاتق الدول الضامنة للاتفاق وفي مقدمتها فرنسا والولايات المتحدة الاميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء ابراهيم استقبل السفير الفرنسي: توحيد تفسير الاتفاق بين لبنان واسرائيل ضمانة للاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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