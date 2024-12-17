الجيش: توقيف مواطن عند حاجز رأس المال – الهرمل لحيازته كمية كبيرة من المخدرات

اشارت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان، الى انه بتاريخ 17 /12 /2024، أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز رأس المال – الهرمل المواطن (ع.م.) لحيازته كمية كبيرة من المخدرات (كوكايين، باز كوكايين، كبتاغون، حشيشة الكيف، ماريوانا).وقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.‏

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