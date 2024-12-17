افادت معلومات الجديد، عن أن "وفدا من الحزب الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط يتوجه نهاية الاسبوع الى دمشق ومعه نواب اللقاء الديمقراطي والمشايخ الدورز لتهنئة قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع بسقوط النظام".

كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: وفد من الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط يتوجه نهاية الاسبوع الى دمشق ومعه نواب اللقاء الديمقراطي والمشايخ الدورز لتهنئة الشرع بسقوط النظام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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