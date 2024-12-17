كشف القائد العسكري لهيئة تحرير الشام مرهف أبو قصرة، أن "مناطق سيطرة القوات الكردية ستُضم الى الإدارة الجديدة للبلاد ونرفض الفدرالية"، مطالبا "المجتمع الدولي بإيجاد حل للقصف والتوغل الاسرائيلي في سوريا".
ولفت في حديث لوكالة "فرانس برس"، أن "بناء مؤسسة عسكرية تنضوي ضمنها كل الفصائل المعارضة، يشكل الخطوة المقبلة".
واشار الى أن "في أي دولة، يجب أن تنضوي كل الوحدات العسكرية ضمن هذه المؤسسة".
وعما إذا كان سيصار الى حل جناح الهيئة العسكري، أوضح للوكالة أن "بالتأكيد، سنكون إن شاء الله من أول المبادرين وسنبقى مبادرين لأي توجه يحقق المصلحة العامة للبلد".
كانت هذه تفاصيل خبر القائد العسكري لهيئة تحرير الشام: نطالب المجتمع الدولي بإيجاد حل للقصف والتوغل الاسرائيلي في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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