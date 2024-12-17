الخارجية الأميركية: جرى تمديد وقف إطلاق النار بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية حتى نهاية هذا الأسبوع

اشارت وزارة الخارجية الأميركية، أنه "جرى تمديد وقف إطلاق النار بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية حتى نهاية هذا الأسبوع"، لافتة الى "اننا نريد تمديد وقف إطلاق النار في منبج لأطول مدة ممكنة".

واوضحت "أننا نتواصل مع تركيا بشأن الوضع في شمال سوريا وعملنا على التوصل لوقف لإطلاق النار في منبج"، مؤكدة "أننا نجري محادثات مع تركيا بشأن المضي قدما في سوريا، وندرك بواعث القلق التركي المشروع بشأن سوريا".