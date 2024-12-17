اكد وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال السورية، أننا "نسعى لإعادة هيكلة مؤسسات الإعلام بما يوافق أهداف الثورة"، لافتا الى "أننا نعمل على أن تكون وسائل الإعلام ملكا للشعب السوري". وذكر في حديث لقناة "الجزيرة"، "أننا وجهنا نداءات للعاملين بالمؤسسات الإعلامية للعودة إلى عملهم".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال السورية: نسعى لإعادة هيكلة مؤسسات الإعلام بما يوافق أهداف الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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