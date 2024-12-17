أكد مسؤول أميركي، أن "واشنطن لم تكن على علم مسبق بالتفجير الأوكراني الذي أودى بحياة قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية إيغور كيريلوف ولا تدعم هذا النوع من العمليات".
واشار الى أن "الولايات المتحدة لم تكن على علم مسبق بالعملية ولا ندعم أو نسهل هذا النوع من الأنشطة".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: الولايات المتحدة لم تكن على علم ولم تدعم اغتيال مسؤول الأسلحة الكيميائية الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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