مسؤول أميركي: الولايات المتحدة لم تكن على علم ولم تدعم اغتيال مسؤول الأسلحة الكيميائية الروسي

أكد مسؤول أميركي، أن "واشنطن لم تكن على علم مسبق بالتفجير الأوكراني الذي أودى بحياة قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية إيغور كيريلوف ولا تدعم هذا النوع من العمليات".

واشار الى أن "الولايات المتحدة لم تكن على علم مسبق بالعملية ولا ندعم أو نسهل هذا النوع من الأنشطة".