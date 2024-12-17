وكالة إدارة الكوارث التركية: لم نعثر على أي زنازين مخفية أو أقبية سرية داخل سجن صيدنايا

اعلن رئيس وكالة إدارة الكوارث التركية "أفاد" أن فرق البحث والمختصين أكدوا "عدم وجود أي سجون أو أقبية سرية داخل مبنى سجن صيدنايا"، مشيرا إلى أنه "يجري البحث عن وجود مقابر جماعية بمحيط السجن".

وكانت الوكالة قد أعلنت إرسال فريق من 80 شخصا إلى سوريا لتنفيذ عملية بحث وإنقاذ في سجن صيدنايا العسكري، حيث يعتقد أن هناك أشخاصا محاصرون.

وسبق أن أعلن الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" انتهاء عمليات البحث عن معتقلين محتملين في زنازين وسراديب سرية غير مكتشفة داخل سجن صيدنايا، دون العثور على أي زنازين وسراديب سرية لم تفتح بعد.