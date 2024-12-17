البابا فرنسيس يكشف في سيرته الذاتية عن تعرضه لمحاولتي اغتيال خلال زيارته للعراق عام 2021

كشف بابا الفاتيكان في سيرته الذاتية عن إحباط محاولتين لاغتياله خلال زيارته التاريخية للعراق عام 2021، وذلك في مذكراته الجديدة "الأمل"، التي ستصدر في أوائل العام المقبل.
وذكر البابا فرنسيس أنه تلقى تحذيرًا من تقرير صادر عن أجهزة الأمن البريطانية يفيد بأن شابة تحمل متفجرات كانت في طريقها إلى الموصل لتفجير نفسها أثناء زيارته. وأضاف فرانسيس أنه قيل له إن شاحنة "غادرت بسرعة عالية بنفس النية".
وكتب البابا في مذكراته، التي نشرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية مقتطفًا منها: "وعندما سألت درك الفاتيكان في اليوم التالي عما هو معروف عن الانتحاريين، أجاب القائد بشكل مقتضب، "لم يعودا هناك". وتابع: "اعترضتهم الشرطة العراقية وفجرتهم. كان هذا أيضًا صادمًا جدًا بالنسبة لي. كانت هذه أيضًا ثمرة الحرب المسمومة".
وكانت زيارة البابا فرنسيس إلى العراق هي الأولى التي يقوم بها بابا إلى البلاد، واعتُبرت رحلة عالية المخاطر للغاية، لأسباب أمنية وبسبب جائحة "كوفيد-19" المستمرة. لكنه أوضح أنه مصمم على الذهاب إلى العراق.
وأظهر البابا خلال الرحلة تضامنه مع المسيحيين المضطهدين في البلاد وعقد اجتماعًا تاريخيًا مع آية الله العظمى السيد علي السيستاني.
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