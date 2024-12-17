وزير الدفاع الإسرائيلي: وجودنا بقمة جبل الشيخ يعزز الأمن ويضيف بعدا للمراقبة والردع لمعاقل حزب الله في سهل البقاع اللبناني

اشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الى أن "وجودنا في قمة جبل الشيخ يعزز الأمن ويضيف بعدا للمراقبة والردع لمعاقل حزب الله في سهل البقاع اللبناني".

واعتبر "ان وجودنا في جبل الشيخ يعزز الردع ضد المعارضين في دمشق الذين يدعون أنهم يمثلون وجهًا معتدلاً وهم في الواقع أعضاء في التيارات الإسلامية الأكثر تطرفا".