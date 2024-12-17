اشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الى أن "وجودنا في قمة جبل الشيخ يعزز الأمن ويضيف بعدا للمراقبة والردع لمعاقل حزب الله في سهل البقاع اللبناني".
واعتبر "ان وجودنا في جبل الشيخ يعزز الردع ضد المعارضين في دمشق الذين يدعون أنهم يمثلون وجهًا معتدلاً وهم في الواقع أعضاء في التيارات الإسلامية الأكثر تطرفا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي: وجودنا بقمة جبل الشيخ يعزز الأمن ويضيف بعدا للمراقبة والردع لمعاقل حزب الله في سهل البقاع اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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