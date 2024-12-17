كتائب القسام تعلن مقتل 3 جنود إسرائيليين شمال غزة

أعلنت كتائب القسام مقتل 3 جنود إسرائيليين واستهداف ناقلة جند في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
واوضحت الكتائب في بيان، إن مقاتليها تمكنوا من الاشتباك مع قوة اسرائيلية راجلة غرب معسكر جباليا، وأجهزوا على 3 جنود من المسافة صفر، وشوهدت الطائرات المروحية الإسرائيلية تخلي القتلى والمصابين.
وفي بيان آخر ذكرت كتائب القسام أنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية بعبوة شواظ وسط مخيم جباليا.
وفي بيان منفصل، قالت كتائب "القسام" إن مقاتليها تمكنوا من تفجير منزل مفخخ في قوة اسرائيلية قوامها 11 جنديا، وإيقاعهم بين قتيل وجريح وسط مخيم جباليا.
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