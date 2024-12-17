شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تُهنئ الرئيس السيسي بجائزة التميز والان مع تفاصيل الخبر

هنأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنحه جائزة التميز فى قارة أفريقيا فى حفل توزيع جوائز الأفضل فى قارة أفريقيا الذى أقيم بدولة المغرب.

وأكد النائب الدكتور محمود حسين، أن الرياضة المصرية انتقلت لمكان رياضى آخر بتقنية عالية بفضل الدعم والاهتمام الغير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسى لافتا إلى أن مصر أصبحت قبلة للبطولات الدولية بسبب وجود بنية تحتيه فيها لا تضاهيها أى دولة أفريقية اخرى.



وأوضح أن منح الاتحاد الأفريقى جائزة التميز للرئيس عبدالفتاح السيسى، جاءت تتويجا للإنجازات الهائلة التى حققتها القيادة السياسية فى ملف الرياضة، وهو ما ساهم فى تطوير ونمو كرة القدم فى مصر والقارة الأفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التى تم بناؤها فى مصر، وساهمت بشكل كبير فى التنمية ونمو كرة القدم فى مصر والقارة الإفريقية.



وأشار إلى أن من ضمن أبرز الإنجازات التى تحققت فى ملف الرياضة، منها إنشاء المدينة الرياضية الأولمبية فى العاصمة الإدارية تضم أيضا مجمع تنس تبلغ سعة حضوره إلى 3.500 متفرج، بالإضافة إلى مجمع إسكواش يتسع لـ 1000 متفرج، ومجمع حمامات سباحة أولمبية واحد مغطاة، والآخر مكشوف يسع لـ 5000 متفرج.



كما تم إنشاء أكثر من 4282 ملعبًا لكرة القدم وإنشاء وتطوير 12 مدينة شبابية والرياضية وتطوير 14 استادا رياضيا وإنشاء وتطوير 14 صالة رياضية منها أربعة صالات تم إنشاؤها خصيصًا لاستضافة منافسات بطولة العالم لكرة اليد فى السادس من أكتوبر واستاد القاهرة وبرج العرب والعاصمة الإدارية، إنشاء وتطوير 14 ناديا رياضيا وتطوير شامل لعدد 30 مركزًا للابتكار والتعلم الشبابى وإنشاء وتطوير 191 حمام سباحة وتطوير وحدات الطب الرياضى وأندية متحدى الإعاقة وإنشاء سلسلة أندية نادى النادى وتشمل 3 فروع فى أكتوبر وشيراتون والعاصمة الإدارية فضلًا عن تطوير مركز تدريب الفرق القومية بالمعادى.