شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: الاحتياطي من السلع يكفي 6 شهور ونستهدف إطلاق السوق الواحد لمدة يومين والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جميع البطاقات التموينية، التي تم وقفها بسبب ممارسة الكهرباء، تم إعادة تشغيلها مرة أخرى، مؤكدا أن من تم وقف بطاقته فقط هم من تم رفع قضايا ضدهم بتهمة سرقة الكهرباء ولم يتم البت فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، للرد على طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمار، امين سر اللجنة بشأن شكاوي المواطنين من توقف عدد كبير من البطاقات، لافتا إلي أنه في حال حصول أي مواطن علي حكم بالبراءة سيتم إعادة البطاقة مرة أخرى :" قائلا لم يتم استبعاد أي من الذين تحرر ضدهم محاضر سرقة كهربا ولكنه تم تجميد البطاقة بشكل مؤقت لحين الفصل في القضية ".

واكد وزير التموين أنه في حال حصول المواطن علي حكم نهائي بالبراءة، ستقوم الوزراة بصرف الأشهر التي تم تجميد البطاقة فيها وفي حالة إدانته سيتم استبعاده من التموين، مؤكدا أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية آمن ، حيث يصل متوسط الاحتياطي في كافة السلع الي 6 أشهر ،لافتا الي أن الحكومة حريصة علي تقديم سعر عادل للمزارعين مقابل شراء المحاصيل الزراعية ، وهو ما تم مع محصولي القمح وقصب السكر.



وأوضح الوزير، أن الوزارة اتخذت عدة خطوات لتقليل حلقات التداول أهمها إطلاق مبادر سوق اليوم الواحد، والتي بدأت من ٢٤ يوما ، حيث تقدم السلع للمواطنين باسعار مميزة جدا في جميع المنتجات تصل إلي 25 ٪، لافتا إلي أنه يوجد في القاهرة ٤ مناطق لسوق اليوم الواحد ، وفي محافظة الجيزة منطقتين، مشيرا الي أن الوزارة تستهدف إقامة 100 سوق اليوم الواحد في 27 محافظة، وفي مختلف المناطق ، مشيرا إلي أن الوزراة تدرس أن يكون مدة إقامة السوق يومان في الاسبوع وليس يوم واحد فقط .