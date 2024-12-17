شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كامل البحيري: ما يحدث فى سوريا حاليا مشهد عبثي والخطر قادم والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد كامل البحيري الباحث السياسي، إن ما يحدث فى سوريا حاليا مشهد عبثي، وما حدث من فرحة السوريين بانتصارهم مشهد حقيقي لفرحتهم بالانتصار على نظام بشار وهو المشهد الذى لا بد وضعه فى الاعتبار لكن الخطر هو المشهد القادم، وهو فى مستوى تقسيم الدولة ورغم بكل فرحتنا بسقوط بشار، إلا ان المشهد القادم مشهد سوداوي بتصدير نماذج إرهابية تدير المشهد الحالى فى سوريا.

وأضاف أنه فى ظل رؤية الشرق الأوسط الجديد الذى يردده نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مصر أمام مشروع تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية المرحلة القادمة وسيضغط دونالد ترامب على عود طرح صفقة القرن بأدواتها وحتى هذه اللحظة مصر رافضة التهجير لكن هناك أدوات ضغط فى ظل أوضاع اقتصادية ضاغطة بقوة يمكن أن يؤدى إلى انفجار الوضع الاقتصادى وبالتالى نحن فى أزمة.

وأوضح أن السلطة تتحمل مسؤولية جزء من مواجهة الضغط الذى سيحدث على الدولة المصرية للقبول بصفقة القرن من خلال إعادة إحياء المجال العام فى مصر والناس تشعر أنها تتنفس من خلال خلق فرص للأحزاب والحياة السياسية ولم يقتصر دور الأحزاب على الانتخابات فحسب، ومن أشكال التنفيس أيضا أن يكون للمواطن حرية انتخاب من يريد وهو يملك بصيص أمل بوجود الفرصة وأن صوته مؤثر.

جاء ذلك خلال كلمته فى ندوة بعنوان "الحياة الحزبية في مصر"، واللحظة السياسية الراهنة”، ينظمها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اليوم الثلاثاء بمقر الحزب لمناقشة الوضع الراهن للمشهد الحزبي في مصر والتحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى تصور المستقبل في ظل المستجدات الآنية.

وذلك بحضور عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، وأحمد فوزى عضو الهيئة العليا للحزب، وأحمد كامل البحيري الباحث السياسي ويدير الندوة دكتور محمد سالم أمين الهيئة البرلمانية للحزب.