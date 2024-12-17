شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب العدل: الدولة فى خطر والحل فى تماسك الجبهة الداخلية وزيادة الوعى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، إن المجتمع لم يرى انفتاحا بل رأى فوضى قائلا "جيل زيد خلص دلوقتى بقى فيه جيل ألفا والأجيال دى كفرانا بيك وببلدك وبعايش فى الفضاء الإلكترونى بالكامل ومع الذكاء الاصطناعي، وبالتالى محتاج لأجيال تعيد الانتماء الوطنى، والأجيال الأكبر منهم عاشوا بفهوم الدولة الراعية تعطي تعليم وصحة مجانى والأجيال الأقدم كانت الدولة توظفهم أيضا وبالتالى كان ممكن المواطن يكون فى السجن الصبح ويرجع آخر النهار لشغله عادى، وضيف عليهم 10 مليون واحد من دول أخرى دخلوا فى المجتمع"

وأكد رئيس حزب العدل أنه لم يحدث فى التاريخ القريب حالة خطورة على مستقبل الدولة المصرية مثل ما يحدث حاليا وبالتالى لا يوجد حل إلا فى تماسك الجبهة الداخلية وزيادة الوعى المبني على احترام الأطراف وليس على فرض رؤية بعينها.

جاء ذلك خلال كلمته فى ندوة بعنوان "الحياة الحزبية في مصر"، واللحظة السياسية الراهنة”، ينظمها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اليوم الثلاثاء بمقر الحزب لمناقشة الوضع الراهن للمشهد الحزبي في مصر والتحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى تصور المستقبل في ظل المستجدات الآنية.

وذلك بحضور عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، وأحمد فوزى عضو الهيئة العليا للحزب، وأحمد كامل البحيري الباحث السياسي ويدير الندوة دكتور محمد سالم أمين الهيئة البرلمانية للحزب.