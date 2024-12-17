شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر المعلوماتية للنواب: لدينا 1290 طالبا 99% منهم أوائل ثانوية عامة والان مع تفاصيل الخبر

وجه النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الشكر للقيادة السياسية علي رعايتها لأبناء مصر من المتفوقين والنوابغ وإصرارها علي إخراج أجيال قادرة علي قيادة المستقبل بفكر مستنير يتماشي مع التطور التكنولوجي الذي غزا العالم، وعلي راس هؤلاء الفئات هم أبناء مصر الدارسين بالجامعة المعلوماتية، التي تضم كوكبة من أبناء مصر المتفوقين وترعاهم حتي تعود مصر لريادتها، بفضل ابنائها الدارسين في أهم المجالات المعلوماتية والتكنولوجية.

ورحب رئيس اتصالات النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم، بالدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية التي استعرضت جهود الجامعة في ظل التطور التكنولوجي العالمي مؤكدة أن الجامعة المعلوماتية ، جامعة غير هادفة للربح انشأت في 2021 تضم اربع كليات علي رأسها كلية الهندسه وكلية علوم الحاسب والمعلومات وكلية الفنون الرقميه والتصميم وكلية تكنولوجيا المعلومات ، وتضم 1290 طالبا 99 % منهم أوائل الثانوية العامة، بهدف تخريج عقول تستطيع المنافسة العالمية، وتحلق بالدولة المصرية إلي آفاق عالية.

ولفتت بهجت خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلي أن هناك إصرار ومبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تخصيص منحه لاوائل الثانويه العامه للدراسة بالجامعة المعلوماتية ، وتم توفير سكن وإقامة لجميع الطلاب القادمين من جميع المحافظات وتوفير باصات مجانيه للطلاب من محافظات القاهرة والجيزة ، بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة لتخريج اجيال مصرية قادرة على غزو السوق التكنولوجي العالمي.

وشددت بهجت أن الجامعة تتلقي دعما كبيرا ومساندة من وزارة الاتصالات، التي تتعاون مع الجامعة في أداء دورها التعليمي والتنموي لأبناء مصر، موضحة بأن وجود الجامعة في مدينة المعرفة، هو اختيار صائب لوجود الفرصة الجيدة للتعرف علي العلوم والتطوير الذي يستحدث من خلال مؤسسات علمية وبحثية كبري.

وكشفت ريم بهجت، أن بطل مصر في أولمبياد باريس أحمد الجندي الحائز علي الذهبيه الخماسي الحديث في الاوليمباد 2024 من أبناء الجامعة، ويتم توفير كل السبل لاستمرار التفوق وحصد الجوائز مع مراعاة وضعه كبطل مصري عالمي و تجهيز المحاضرات وتعاون تام من أعضاء هيئة التدريس والدكاتره بتنظيم مواعيد الدراسة والمحاضرات و مواعيد الامتحانات بما لا يتعارض مع للتدريبات والمشاركة في البطولات المحلية والعالمية.