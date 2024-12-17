الدفاع المدني: العمل على رفع الأنقاض وسحب جثامين الشهداء من بلدة الخيام- الحي الشمالي

افادت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، بأن "بإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، يواصل عناصر الدفاع المدني، منذ يوم أمس الإثنين وحتى الساعة، وبالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، العمل على رفع الأنقاض وسحب جثامين الشهداء من بلدة الخيام - الحي الشمالي".

واوضحت أن "بالتوازي، يقوم العناصر بإجراء مسح شامل للأراضي الزراعية المجاورة بحثًا عن مفقودين جراء العدوان الإسرائيلي السابق على البلدة. وقد أسفرت العمليات حتى الآن عن سحب جثامين أربعة شهداء من تلك المنطقة".

وفي هذا الإطار، أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن "عناصرها لم يباشروا عمليات البحث ورفع الأنقاض في بلدتي الطيبة والعديسة، خلافًا لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام".

واهابت المديرية العامة بـ"وسائل الإعلام ضرورة توخي الدقة في نشر المعلومات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها للحصول على التفاصيل الصحيحة"، داعية "وسائل الإعلام الراغبة في الحصول على أي معلومات إضافية إلى التواصل مع مكتب الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني".