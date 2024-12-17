افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن "دوي قوي سمع منذ بعض الوقت في معظم مناطق الجنوب ناجم عن عملية تفجير كبيرة نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة كفركلا".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سماع دوي قوي في معظم مناطق الجنوب ناجم عن عملية تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي في كفركلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.