"النشرة": الجيش الإسرائيلي قام بـ3 عمليات نسف للمنازل المدنية في كفركلا غروب اليوم

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، بأن "الجيش الإسرائيلي قام بـ3 عمليات نسف للمنازل المدنية في كفركلا غروب اليوم". واشار الى أن "القوات الإسرائيلية اقتربت من محيط مقر قيادة "اليونيفيل" عند الواجهة البحرية للناقورة، ومكثت لوقت قبل أن تتراجع شرقاً وتتمركز في التلة المشرفة على المقر ومرفأ الناقورة".

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