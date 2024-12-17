البرلمان السويسري يقر حظر حزب الله اللبناني وسط معارضة الحكومة السويسرية

أقر البرلمان السويسري حظر حزب الله اللبناني، بينما عارضت الحكومة السويسرية الحظر.

وأقر مجلس النواب حظر الجماعة اللبنانية بأغلبية 126 صوتا مقابل 20 صوتا معارضا وامتناع 41 عن التصويت.

وقال أنصار الحظر، الذي أقره مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إن جماعة حزب الله تشكل تهديدا للأمن الدولي وإن سويسرا بحاجة إلى حظرها من أجل اتخاذ موقف ضد "الإرهاب".

واوضح وزير العدل بيت يانس خلال المناقشات بالبرلمان، "إذا تحركت سويسرا الآن لحظر مثل هذه المنظمات بقوانين خاصة، يتعين علينا أن نسأل أنفسنا أين وكيف يتم وضع الضوابط".

بدورها، ذكرت لجنة السياسة الأمنية التي اقترحت الحظر إن دور الوساطة الذي تلعبه سويسرا سيظل قائما بفضل بند محدد يتعلق بمحادثات السلام والمساعدات الإنسانية.

وفي الأسبوع الماضي، حظر البرلمان السويسري حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" بسبب الهجمات التي قادتها في السابع من تشرين الأول 2023 على إسرائيل.

وكانت سويسرا حظرت في السابق تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية فقط، وهما مدرجان على قائمة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية.