الخارجية الألمانية: مسؤول ألماني بحث مع قادة الإدارة الجديدة بدمشق وناقش المرحلة الانتقالية وحقوق الإنسان

كشفت وزارة الخارجية الألمانية، أن "وفدا ألمانيا برئاسة مفوض البلاد للشرق الأوسط توبياس تونكل أجرى محادثات مع أحمد الشرع القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا"، مشيرة الى أن "الجانبين ناقشا في الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء التحول السياسي في سوريا وحقوق الإنسان".

وذكرت أن "الوفد تحدث مع ممثلين عن المجتمع المدني ومنظمات دينية وتفقد مبنى السفارة الألمانية في دمشق"، موضحة ان "جوهر المناقشة تركز على التحول السياسي وتوقعاتنا فيما يتعلق بحماية الأقليات وحقوق المرأة، حتى نتمكن من رؤية تطورات سلمية في سوريا".