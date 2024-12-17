مندوب روسيا في مجلس الأمن: السلامة الإقليمية لسوريا أصبحت الآن أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى

اعتبر مندوب روسيا في مجلس الأمن، أن "السلامة الإقليمية لسوريا أصبحت الآن أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى"، مؤكدا أن "سوريا دولة صديقة ونتمنى لها الأفضل".

ورأى أنه "يجب على السوريين بذل أقصى جهد لضمان حوار وطني شامل دون تقسيم الناس لخاسرين وفائزين".