اعتبر مندوب روسيا في مجلس الأمن، أن "السلامة الإقليمية لسوريا أصبحت الآن أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى"، مؤكدا أن "سوريا دولة صديقة ونتمنى لها الأفضل".
ورأى أنه "يجب على السوريين بذل أقصى جهد لضمان حوار وطني شامل دون تقسيم الناس لخاسرين وفائزين".
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب روسيا في مجلس الأمن: السلامة الإقليمية لسوريا أصبحت الآن أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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