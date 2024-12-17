مديرة المنظمة الدولية للهجرة لا توصي بعودة جماعية واسعة النطاق إلى سوريا حاليا

اشارت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب الى إنها لا توصي حاليا بعودة جماعية إلى سوريا قبل أن يستقرّ الوضع في البلاد بعد إطاحة بشار الأسد.

وأكّدت خلال مقابلة مع "فرانس برس"، بانه "للناس الحقّ بالعودة إلى بيوتهم، لكننا لا نوصي بعودة جماعية واسعة النطاق"، مضيفة أن البنى التحتية "غير قادرة على تحمّل مثل هذا النوع من التدفق".

واعتبرت "في ظلّ غياب استثمار في سوريا...فإن إعادة الناس إلى البلاد لن تؤدي إلا إلى زعزعة استقرارها أكثر، ومن المرجح أن تتسبب بضغوط تدفع الناس للهجرة مجددا".

وذكرت إن "عشرات الآلاف من الناس غادروا سوريا منذ إطاحة الأسد، كما نسمع أن منتمين إلى أقليات دينية خصوصا يغادرون". وتحدثت عن تقارير تفيد بأن أفرادا من الطائفة الشيعية هربوا من البلاد "ليس لأنهم تعرضوا لتهديد فعلا، بل لأنهم قلقون إزاء أي تهديد محتمل".