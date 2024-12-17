عاجل: القاهرة لن تستقبل نتانياهو

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: نفى مصدر مصري مطلع مزاعم بعض التقارير الإعلامية العالمية والإسرائيلية، بشأن زيارة محتملة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للقاهرة مساء الثلاثاء.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن نتانياهو في طريقه إلى القاهرة لمناقشات مع الحكومة المصرية تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، ونقلت المواقع والصحف الإسرائيلية هذه الأنباء، ولكن سارع مصدر مصري لنفي هذه الأنباء، وأن القاهرة لن تستقبل نتانياهو، وجاءت هذه التوضيحات لقناة القاهرة الإخبارية المقربة من مراكز صناعة القرار في مصر.

وكانت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي في مصر قد ضجت بأنباء الزيارة المزعومة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، وسط تساؤلات عن تحرك القاهرة للقبض على نتانياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية باعتباره مجرم حرب.

تل أبيب تسارع بنفي أنباء الزيارة

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" على لسان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأنه ليس في طريقه إلى القاهرة.

وكان دوستري المتحدث باسم مكتب نتانياهو قد نشر على موقع X في وقت سابق أن نتانياهو ليس في القاهرة، مما يترك المجال مفتوحًا لاحتمال أنه لم يصل بعد. وجاء المنشور بعد أن ذكرت وكالة رويترز أن نتانياهو في طريقه إلى العاصمة المصرية.

وأضافت مصادر مطلعة على المفاوضات لرويترز أنه من المتوقع الانتهاء من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة بوساطة مصرية، وقد يتحقق ذلك على الرغم من كل الجدل المثار حول زيارة نتانياهو لمصر ، وما إذا كان تم رفضها من القاهرة.

من ناحيتها أكدت حماس على "المناقشات الجادة والإيجابية" التي جرت في الدوحة مع الوسطاء القطريين والمصريين، لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل الأسرى، وأكدت حماس أن "التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى أمر ممكن إذا امتنع الاحتلال عن وضع شروط جديدة".