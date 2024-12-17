شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق إنسان النواب: لدينا أكثر من 12 حزبا بالبرلمان انصهروا فى هذه الدورة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن برلمان 2016 شهد حالة من الترهل فى القاعة ولكن فى 2021 أتى حزب مستقبل وطن بأغلبية واضحة بنسبة 54% وهذه النسبة استطاعت تقود القاعة فى مختلف التشريعات وعدة قوانين خلال هذا المجلس.

وأشار طارق رضوان، خلال حوار ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية حساس للغاية ونطلق عليه دستور التشريعات الخاصة بالجريمة وهو متعلق بعدة قوانين على رأسها قانون العقوبات وهذا القانون تمت صياغته، لافتا إلى أن العملية التشريعية فى هذا القانون 5 مراحل تشريع ونريد تسليط الضوء على العملية التشريعية الخاصة بهذا التشريع.

وتحدث طارق رضون، عن أن هناك أكثر من 100 حزب سياسى فى مصر والتعددية الحزبية مهمة فى مصر، مشيرا إلى أن عمل زعيم الأغلبية فى مجلس النوب هو منظم للحزب الأكثر تمثيلا تحت قبة البرلمان وفى تمثيل لأكثر من 12 حزب، موضحا أن فكرة التعددية هى رؤى مختلفة وفى انصهار يظهر فى هذه الدورة للأحزاب الممثلة فى قبة البرلمان ونطمع أن يكون فى القادم فى انصهار للأحزاب التى لها توجهات فى كتل حزبية عشان يكون فى منافسة على ارض الواقع.