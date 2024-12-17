شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل ندوة لـ"المصرى الديمقراطى" بعنوان "الحياة الحزبية فى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ بعد قليل ندوة بعنوان "الحياة الحزبية فى مصر"، واللحظة السياسية الراهنة”، ينظمها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اليوم الثلاثاء بمقر الحزب لمناقشة الوضع الراهن للمشهد الحزبي في مصر والتحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى تصور المستقبل في ظل المستجدات الآنية.

وذلك بحضور عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، وأحمد فوزى عضو الهيئة العليا للحزب، وأحمد كامل البحيري الباحث السياسي ويدير الندوة دكتور محمد سالم أمين الهيئة البرلمانية للحزب.

وجاء من أبرز الحضور أيضا دكتور جاسم المطيرى الرئيس العام لأكاديمية ثرى إم للاستشارات والتدريب.