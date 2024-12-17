أفادت معلومات "mtv"، بأنّ وفداً من "هيئة تحرير الشام" التي تدير نقطة جديدة يابوس، زار مكتب الامن العام في المصنع حيث عقد اجتماع مع ضباط الامن العام للبحث في الآليات والإجراءات التي سيعمل بها. واستمهل الوفد الجانب اللبناني أسبوعاً للبدء بالإجراءات ريثما يتم ترتيب الأمور على المقلب السوري.

كانت هذه تفاصيل خبر MTV: إجتماعٌ بين وفد من "هيئة تحرير الشام" الذي يدير نقطة جديدة يابوس والأمن العام اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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