نتانياهو قام بجولة في منطقة جبل الشيخ داخل سوريا

ذكر مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه عقد اجتماعا أمنيا على ىسفح مرتفعات الجولان المحتلة التي ضمتها إسرائيل بعد أن سيطرت على منطقة عازلة تراقبها الأمم المتحدة تفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية.

وأكد مكتب نتانياهو في بيان، أن" نتانياهو أجرى تقييما أمنيا بشأن سلسلة جبل الشيخ مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد القيادة الشمالية ورئيس جهاز الامن الداخلي "الشاباك".

واوضح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه زار مع نتانياهو "لأول مرة قمة جبل الشيخ" منذ انتشار القوات الإسرائيلية فيها في اعقاب الاطاحة بالرئيس بشار الاسد.