حماس: وسط مباحثات إيجابية بالدوحة يمكن الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار إذا توقفت اسرائيل عن وضع شروط جديدة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنه "وسط مباحثات إيجابية بالدوحة برعاية قطرية مصرية يمكن الوصول لاتفاقلوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى إذا توقفت اسرائيل عن وضع شروط جديدة".

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