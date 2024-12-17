البيت الأبيض: نعتقد أننا نقترب من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

اعلن البيت الأبيض، أنه "نعتقد أننا نقترب من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".
وكانت قد نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، أنه "من المتوقع التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة خلال الأيام المقبلة".
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