افادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن "مصدرا مصريا مطلعا نفى ما زعمته تقارير إعلامية عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى القاهرة". وفي وقت سابق، افادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة، بأن "نتانياهو في طريقه إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر "القاهرة" الإخبارية: مصدر مصري مطلع نفى تقارير عن زيارة مرتقبة لنتانياهو إلى القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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