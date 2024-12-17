المكاري: سيُعقد غداً اجتماع للجنة المراقبة في الناقورة للنظر في الخروقات الاسرئيلية

اشار وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري الى انه يجب وقف الخروقات الإسرائيلية غير المقبولة لاتفاق وقف النار، وسيُعقد غداً اجتماع للجنة المراقبة في الناقورة للنظر في هذا الموضوع.

ولفت المكاري خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، الى اننا نقدر تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية ونأمل خيرا بالجلسة. ونتمنى للشعب السوري كل التوفيق والخير لما يخدم المصلحة المشتركة بين لبنان وسوريا.