اشار وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري الى انه يجب وقف الخروقات الإسرائيلية غير المقبولة لاتفاق وقف النار، وسيُعقد غداً اجتماع للجنة المراقبة في الناقورة للنظر في هذا الموضوع.
ولفت المكاري خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، الى اننا نقدر تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية ونأمل خيرا بالجلسة. ونتمنى للشعب السوري كل التوفيق والخير لما يخدم المصلحة المشتركة بين لبنان وسوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر المكاري: سيُعقد غداً اجتماع للجنة المراقبة في الناقورة للنظر في الخروقات الاسرئيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.