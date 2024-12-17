أعلن القائد العام للجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي، أن "روسيا أطلقت هجوما كثيفا في منطقة كورسك في غرب البلاد مستعينة بقوات كورية شمالية سعيا لإخراج الجنود الأوكرانيين منها".
واوضح سيرسكي في خطاب أمام مسؤولين محليين، أن "على مدى ثلاثة أيام متواصلة، ينفّذ الجيش عمليات هجومية مكثفة في منطقة كورسك، مستعينا بشكل نشط بوحدات في الجيش الكوري الشمالي".
كانت هذه تفاصيل خبر القائد العام للجيش الأوكراني: روسيا أطلقت هجوما كثيفا بمنطقة كورسك مستعينة بقوات كورية شمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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