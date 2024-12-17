القائد العام للجيش الأوكراني: روسيا أطلقت هجوما كثيفا بمنطقة كورسك مستعينة بقوات كورية شمالية

أعلن القائد العام للجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي، أن "روسيا أطلقت هجوما كثيفا في منطقة كورسك في غرب البلاد مستعينة بقوات كورية شمالية سعيا لإخراج الجنود الأوكرانيين منها".

واوضح سيرسكي في خطاب أمام مسؤولين محليين، أن "على مدى ثلاثة أيام متواصلة، ينفّذ الجيش عمليات هجومية مكثفة في منطقة كورسك، مستعينا بشكل نشط بوحدات في الجيش الكوري الشمالي".