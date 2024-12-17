خارجية فرنسا: أكدنا للسلطات بدمشق اهتمامنا بقضايا الأمن المشترك ومحاربة الجماعات الإرهابية

اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن "فريق الدبلوماسيين الفرنسيين الذي زار دمشق الثلاثاء طلب من السلطات الانتقالية الجديدة مواصلة محاربة تنظيم "داعش"، وحث السلطات بدمشق على التمسك بمبادئ ثورة 2011 من أجل انتقال سياسي شامل وحماية الأقليات".
ولفتت الوزارة، الى أننا "أكدنا للسلطات بدمشق اهتمامنا بقضايا الأمن المشترك ومحاربة الجماعات الإرهابية"، كاشفة أن "وفدنا الدبلوماسي زار مقر سفارتنا بدمشق المغلقة منذ عام 2012 للعمل على إعادة فتحها".
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