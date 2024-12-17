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كيربي: من مصلحتنا أن تصبح سوريا ذات سيادة ومستقرة وآمنة وألا تشكل تهديدا لجيرانها

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اشار منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، الى أن "روسيا تريد البقاء في سوريا وسحبت بعض قواتها ومواردها بسبب حالة عدم اليقين"، لافتا الى أننا "نعمل مع المجتمع الدولي والمعارضة السورية للتأكد من تحقيق انتقال سلمي للسلطة".

واوضح في حديث لشبكة "إن بي سي"، أننا "نعمل للتأكد من أن الدول المعنية وجماعات المعارضة تحاول تلبية تطلعات الشعب السوري"، معتبرا أن "من مصلحتنا أن تصبح سوريا ذات سيادة ومستقرة وآمنة وألا تشكل تهديدا لجيرانها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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