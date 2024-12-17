كيربي: من مصلحتنا أن تصبح سوريا ذات سيادة ومستقرة وآمنة وألا تشكل تهديدا لجيرانها

اشار منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، الى أن "روسيا تريد البقاء في سوريا وسحبت بعض قواتها ومواردها بسبب حالة عدم اليقين"، لافتا الى أننا "نعمل مع المجتمع الدولي والمعارضة السورية للتأكد من تحقيق انتقال سلمي للسلطة".

واوضح في حديث لشبكة "إن بي سي"، أننا "نعمل للتأكد من أن الدول المعنية وجماعات المعارضة تحاول تلبية تطلعات الشعب السوري"، معتبرا أن "من مصلحتنا أن تصبح سوريا ذات سيادة ومستقرة وآمنة وألا تشكل تهديدا لجيرانها".