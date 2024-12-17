نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، أنه "من المتوقع التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة خلال الأيام المقبلة".
كما افادت الوكالة بأن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في طريقه إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز" عن مصادر مطلعة: من المتوقع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بغزة خلال الأيام المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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