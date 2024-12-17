"رويترز" عن مصادر مطلعة: من المتوقع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بغزة خلال الأيام المقبلة

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، أنه "من المتوقع التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة خلال الأيام المقبلة".

كما افادت الوكالة بأن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في طريقه إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة".