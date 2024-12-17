أعلنت مديرة مكتب المفوضيّة السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ريما جاموس إمسيس، "أنّنا نتوقّع الآن، رؤية نحو مليون سوري يعودون إلى بلدهم بين كانون الثّاني وحزيران من العام المقبل، لذلك شاركنا هذه الخطة مع المانحين، وطلبنا دعمهم". وتوجّهت إلى الدّول المضيفة بالقول: "لا عودة قسريّة" للنّازحين.
ولفتت، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إلى "أن الآلاف فرّوا من سوريا هذا الشّهر، مع سيطرة قوّات المعارضة على السّلطة والإطاحة بالرّئيس بشار الأسد، بينما عاد الآلاف أيضًا إلى البلاد معظمهم من تركيا ولبنان والأردن".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولة بمفوضية الأمم المتحدة للاجئين: نتوقع عودة مليون سوري لبلدهم بين كانون الثاني وحزيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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