أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بـ"وقوع إصابات نتيجة استهداف مسيّرة إسرائيليّة لسيّارة من نوع "رابيد"، في بلدة مجدل زون في قضاء صور"، مشيرةً إلى أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ أيضًا غارةً استهدفت أطراف بلدة يحمر الشّقيف، وأخرى على أطراف بلدة زوطر".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": إصابات جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية لـ"رابيد" في بلدة مجدل زون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.