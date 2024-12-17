بدء جلسة مجلس الوزراء برئاسة ميقاتي في السراي الحكومي

بدأت جلسة مجلس الوزراء في السّراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، ومشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء: التّربية والتّعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، المال يوسف خليل، الصّناعة جورج بوشكيان، السّياحة وليد نصّار، الدّاخليّة والبلديّات بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الاتصالات جوني القرم، الثّقافة محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامّة والنّقل علي حمية، الاقتصاد والتّجارة أمين سلام، الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة نجلا رياشي؛ والرّياضة جورج كلاس.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهوريّة أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.