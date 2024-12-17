الخليل طلب إنجاز المعاملات اللازمة لتكون معاشات الأجراء والتقاعدين جاهزة للدفع قبل 24 الحالي

أصدر وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف الخليل​، مذكّرةً طلب فيها من مديرية الصرفيّات ومديريّة الخزينة كلّ في نطاق اختصاصه، "العمل على إنجاز معاملات الصّرف والدّفع للمخصّصات والرّواتب الشّهريّة المُلحقة والمتمّمة لها عن شهر كانون الثّاني 2025، وكذلك أجور الأجراء والمُتعاقدين وسائر الأجور الّتي تستحق آخر شهر كانون الأوّل 2024، وذلك فقط بالنّسبة لمستندات التّصفية المسلّمة إلى مديريّة الصرفيّات لغاية تاريخ 11/12/2024 كحدّ أقصى؛ على أن تكون جاهزةً للدّفع مع معاشات التّقاعد قبل 24/12/2024".

وأشارت المذكرة إلى أنّ "أي مستندات تَرد بعد تاريخ 11/12/2024، ستُنجز في نهاية شهر كانون الثّاني 2025، دون أي استثناءات".