الأباتي محفوظ يواصل زيارته إلى سيدني والتقى وفودًا حزبية وشعبية

يواصل الرّئيس العام للرهبانيّة اللّبنانيّة المارونيّة الأباتي ​هادي محفوظ​ زيارته إلى سيدني، حيث رعى الاحتفال الّذي أقامه دير مار شربل برئاسة الأب أسعد لحود، لمناسبة الاحتفالات باليوبيل الذّهبي لوجود الرّسالة في أستراليا.

والتقى الأباتي محفوظ وفودًا حزبيّةً وشعبيّةً، منها وفد من حزب "القوّات اللّبنانيّة" ضمّ مسؤول أستراليا طوني عبيد ورئيس مركز سيدني لوي فارس وعددًا من القواتيّين، وآخر من حزب "الكتائب اللّبنانيّة" ضمّ رئيسة إقليم أستراليا لودي فرح أيوب ورئيس قسم سيدني جورج هيكل وكوادر من الحزب، ووفد من رابطة بشري برئاسة بيار سكر.