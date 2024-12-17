يواصل الرّئيس العام للرهبانيّة اللّبنانيّة المارونيّة الأباتي هادي محفوظ زيارته إلى سيدني، حيث رعى الاحتفال الّذي أقامه دير مار شربل برئاسة الأب أسعد لحود، لمناسبة الاحتفالات باليوبيل الذّهبي لوجود الرّسالة في أستراليا.
والتقى الأباتي محفوظ وفودًا حزبيّةً وشعبيّةً، منها وفد من حزب "القوّات اللّبنانيّة" ضمّ مسؤول أستراليا طوني عبيد ورئيس مركز سيدني لوي فارس وعددًا من القواتيّين، وآخر من حزب "الكتائب اللّبنانيّة" ضمّ رئيسة إقليم أستراليا لودي فرح أيوب ورئيس قسم سيدني جورج هيكل وكوادر من الحزب، ووفد من رابطة بشري برئاسة بيار سكر.
كانت هذه تفاصيل خبر الأباتي محفوظ يواصل زيارته إلى سيدني والتقى وفودًا حزبية وشعبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.