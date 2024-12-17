أبي المنى: على الدول الكبرى المعنية والأمم المتحدة الضغط على اسرائيل لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وعدم خرقه

أكد شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدّروز ​سامي أبي المنى، أن "على الدول الكبرى المعنية وعلى الأمم المتحدة الضغط على اسرائيل لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وعدم خرقه، وعلى الدولة اللبنانية وقيادة المقاومة الالتزام باحترامه وعدم السماح بتجاوزه".

واشار بعد اجتماع للهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، في دار الطائفة في فردان-بيروت، الى أن "الدروز في سوريا ركن ثابت فيها، واليوم هم قادرون على التفاعل مع الواقع الجديد بمسؤوليّة مشتركة، ويجب احترام خصوصيّتهم من قبل الدول المعنيّة بالواقع الجديد"، معتبرا أن "إنتصار سوريا يحتاج إلى تعاون من الجميع وفي مقدّمتهم قيادة الثورة من أجل استثمار هذا الإنجاز بما يخدم وحدة سوريا".