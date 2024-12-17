شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يهنئ الرئيس السيسى لمنحه جائزة الإنجاز المتميز من الكاف والان مع تفاصيل الخبر

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التكريم المستحق من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بمنحه أرفع جوائزه المرموقة جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024.

وقال جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم: إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن أرفع، باسمي وباسمكم جميعا، أسمى التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على التكريم المستحق من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بمنحه أرفع جوائزه المرموقة، جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024.

وأشار إلى أن التكريم جاء تقديرًا لجهود الرئيس المتميزة والمساهمات العظيمة في تطوير كرة القدم، سواء من خلال البنية التحتية الرياضية الحديثة أو المرافق التي أصبحت نموذجًا يحتذى به على مستوى القارة الأفريقية.

وقال رئيس النواب: ولا شك أن هذه الإنجازات تعكس رؤية قيادية واعية تُدرك أهمية الرياضة كوسيلة للتنمية وبناء جسور التعاون بين الشعوب، مؤكدا أن هذا الإنجاز يضع مصر في مكانة ريادية، ويؤكد دورها المحوري في تعزيز مسيرة الرياضة الأفريقية، وهو مصدر فخر لكل مصري ومصرية.

واختتم كلمته قائلا:" وباسمكم جميعًا، نعرب عن عميق تقديرنا للرئيس، ونجدد دعمنا الكامل له في كل الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية".