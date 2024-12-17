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زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب جزر فانواتو بالمحيط الهادئ وتحذير من تسونامي

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.3 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل جزر فانواتو الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

 

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان على بعد 30 كيلومترا غرب مدينة بورت فيلا وعلى عمق أكثر من 57 كيلومترا.

 

وأصدرت الهيئة تحذيرات من احتمال حدوث أمواج مد عالية ( تسونامي ) ، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال حتى الآن.

 

وتقع جزر فانواتو وهي عبارة عن أرخبيل من أصل بركاني على حزام النار في المحيط الهادئ، حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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