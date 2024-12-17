الأمم المتحدة تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين جنوبي قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدانت الأمم المتحدة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينيا.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) إن المدرسة المستهدفة بخان يونس كانت تؤوي نازحين، لافتا النظر إلى استشهاد وإصابة مدنيين جراء قصف المدرسة، معربا عن إدانته قتل المدنيين. ​​​​​

وفي ذات السياق، ذكر دوجاريك أن الأمم المتحدة تقدمت بطلب للقيام بـ 3 عمليات إنسانية لجلب الغذاء والمياه إلى شمال غزة، مؤكدا أن إسرائيل رفضت جميع الطلبات.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط